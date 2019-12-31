شكرا لقرائتكم خبر عن في رأس السنة.. عمرو أديب ينصح المواطنين: حافظوا على مصر بـ2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الإعلامي عمرو أديب في حلقة برنامجه «الحكاية» على قناة MBC مصر، مجموعة من النصائح للجمهور لاستقبال العام الجديد 2020.
وجاء في مقدمة النصائح، التوقف عن اعتبار بداية العام أو منتصفه، محطات مفصلية للتغيير ووضع أهداف قابلة للتحقق في العام الجديد.
ورجا عمرو أديب المشاهدين ألا يعيدوا أخطاء 2019 في 2020، ورجاهم أخيرا أن يحافظوا على الدولة المصرية، المستهدفة بالمؤامرات، وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية.
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