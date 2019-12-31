شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تصدير 280 ألف شتلة فاكهة إلى 8 دول عربية وأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن موافقتها على تصدير 280 ألفا و300 شتلة فاكهة متنوعة من المانجو والعنب والليمون البنزهير والرمان والجوافة والخوخ والتفاح والبرقوق والكاكا والكمثري والقشطة والأفوكادو، وتصدير 255 طنا و215 كجم تقاوي ذرة صفراء هجن فردية وبرسيم حجازي وبرسيم مصري وتقاوي سورجيم وذلك لعدد 8 دول عربية وأجنبية.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته اللجنة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على تصدير 225 ألف شتلة فاكهة من المانجو والأفوكادو إلى المملكة العربية السعودية، وتصدير 34 ألفا و500 شتلة كمثري وتفاح وخوخ وتوت عماني وتين أسباني ورمان وندرفل ومانجو كيت للسعودية ليصل إجمالي صادرات هذه الشتلات للسعودية إلى أكثر من 259 ألف شتلة من 7 محاصيل بستانية.

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وذكر التقرير أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الأحد، على تصدير 15 ألف شتلة مانجو ورمان وندر فل وخوخ سكري ومشمش وجوافة حمراء وليمون بنزهير وذلك لدولة سلطنة عمان وتصدير 1200 شتلة مانجو كيت وتفاح بلدي ورمان وندرفل وعنب فليم ويوسفي موركيت وليمون بنزهير إلى دولة الكويت.

ووافقت اللجنة أيضا على تصدير 4600 شتلة فاكهة تضم أصناف المانجو الكيت وعنب فليم وليمون بنزهير وأفوكادو وبرتقال أبوسرة وجوافة بناتي ورمان وندرفل وقشطة عبدالرازق لدولة البحرين، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 215 كجم تقاوي ذرة صفراء هجن فردية وثلاثية بيضاء وصفراء وسورجيم هجين فردي حورس وسورجم هجين إيزيس، وذلك لدولتي كينيا والمجر للأغراض العلمية فقط.

كما وافقت اللجنة على تصدير 20 8 طن تقاوي سورجم من نوع حشيشة السودان وذلك لصالح دولة سلطنة عمان، فضلا عن الموافقة على تصدير 1500 كجم تقاوي برسيم حجازي لصالح دولة إريتريا، وتصدير 220 طن من تقاوي البرسيم المصري البلدي إلى الهند.