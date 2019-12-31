شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة ينهي استعدادته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت سلطات مطار الغردقة الدولي جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، الذي يقيمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والمقرر انعقادها 7 يناير المقبل بأحد منتجعات الغردقة.

وحرصت سلطات المطار على وضع اللافتات في جميع أنحاء المطار، وقام فريق العلاقات العامة وخدمات الركاب باستقبال ضيوف الحفل وإرشادهم وتسهيل إجراءات وصولهم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا بعد مرور 27 عامًا على انطلاق الجائزة.