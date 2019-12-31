شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض «إنجازات 2019»: تنفيذ 437 ألف وحدة و298 مشروع مياه وصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة خلال عام 2019 في مجالات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق، قائلًا إن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وقال «الجزار»: «تم خلال عام 2019، إتاحة 437 ألف وحدة سكنية، تتوع بين وحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بجانب الوحدات التي يتم تنفيذها على قطع الأراضى التي أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص».

أضاف الوزير: «تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، و76 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار جنيه، و165 مشروعاً لصرف صحي القري، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه».