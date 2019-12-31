شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسم «توت عنخ آمون» بـ«7260 فنجان قهوة»..الصادق: سنحقق أرقاما قياسية أخرى بـ2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المهندس المعماري هشام الصادق عن سعادته البالغة بعد نجاح تجربته في رسم قناع الملك «توت عنخ آمون» في المتحف المصري الكبير باستخدام ٧٢٦٠ فنجان قهوة وعلى مساحة ٦٠ متر مربع ودخول التجربة موسوعة جينيس للأرقام القياسية واستحواذها على اهتمام جميع وكالات الأنباء العالمية.

وقال في تصريحات له، بأن المتحف المصري الكبير في حد ذاته صرح عالمي مبهر وأن كل حدث يرتبط باسمه يجب أن يكون على نفس القدر من الإبهار والفخامة والعظمة، وأن مصر ٢٠٢٠ ستحقق أرقاما قياسية في كل المجالات.

جدير بالذكر أن المهندس المعماري هشام الصادق قد دعا مجموعة كبيرة من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الحدث العالمي الكبير.