شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة عن بيان «جوجل»: «لم ينفِ فكرة تسجيلي للخرائط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت الفنانة بدرية طلبة، على بيان شركة «جوجل» بشأن تسجيلها للخرائط الخاصة به بصوتها.

وقالت طلبة، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» على شاشة mbc مصر، إن البيان الذي أصدرته شركة «جوجل»، لم يسيء لها في شيء، ولم ينف فكرة تسجيل خرائط بصوتها، وإنما اكتفى بالتأكيد على أنه لن يستبدل الصوت المستخدم حاليًا بصوتها.

وتابعت أن الفكرة بدأت في الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تحولت إلى مطلب جماهيري، بعد أن تم تداولها بشكل مكثف على هيئة هاشتاج، وتطور الأمر بعد أن تواصل معها أحد الأشخاص، واتفق معها على عمل تطبيق بصوتها، موضحة أنهم سيحصلون على الخرائط من «جوجل»، مقابل حق الانتفاع.

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وأشارت إلى أنها ستبدأ في عمل التسجيل الصوتي للخرائط، الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه سيتم توثيق ذلك اليوم، من قِبل عدة قنوات فضائية.

كانت شركة «جوجل» قد أصدرت بيانًا صحفيًا توضح فيه حقيقة صنع نسخة جديدة من تطبيق «التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل GPS

وتضمن البيان الآتي: «بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google، وتساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي».