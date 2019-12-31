شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يحتفل بـ«رأس السنة 2020» برسم كارتوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل محرك البحث الشهير «جوجل» بليلة رأس السنة 2020، بتغير شعاره إلى صورة متحركة «كارتون» تعبر عن الحدث.

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ويجري الاحتفال بليلة رأس السنة في جميع أنحاء العالم، وتبدأ في 31 ديسمبر وهو اليوم الأخير حسب التقويم الميلادى، وتستمر حتى الساعات الأولى من 1 يناير.

وتعتبر ليلة رأس السنة مناسبة مشتركة بين جميع دول العالم، حيث يتم إطلاق الألعاب النارية في الكثير من الدول عند الثانية عشرة منتصف ليلة 31 ديسمبر.

ومن مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية تبادل عبارات التهاني والأمنيات بعام جديد أفضل وغيرها من مظاهر الاحتفال.