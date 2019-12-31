شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعه الطارئ، صباح اليوم الأربعاء، فى دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبى والتي تهدد استقرارها والمنطقة، وذلك لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

مثل وفد مصر في الاجتماع المغلق السفير علاء رشدى مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعدت مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن أخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي الداخلي.

يأتي الاجتماع بعدما تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة من جمهورية مصر العربية أمس طلبت فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي تم تعميمها على الدول الأعضاء وبعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة، تقرر عقد الاجتماع اليوم.

وطلبت مصر، في مذكرتها، بحث الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا واستقرار المنطقة وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة أراضيها.