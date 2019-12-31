شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العثور على دب برى داخل ملعب بيسبول بإحدى الجامعات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صور قدمتها وكالة موارد الحياة البرية في ولاية تينيسي الأمريكية، قيام ضابط يدعى جيف روبرسون وهو يلتقط دب وزنه 90 كيلو جرام بعد أن كان يتجول في جميع أنحاء ملعب البيسبول بجامعة تينيسي في نوكسفيل، وانتهى الأمر بإرسال الدب إلى أراضه الأصلية وحتى لا يهدد حياة الطلاب فى الجامعة، وقام مسئولو الحياة البرية في تينيسي بإزالة المخلوق البري الذي تم العثور عليه وهو يتجول حول استاد ليندسي نيلسون الأحد الماضى.

الواقعة بدأت بإبلاغ ضابط الشرطة وفق ما قالته وكالة موارد الحياة البرية في ولاية تينيسي عن الدب في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، قائلًا إنه كان يتجول في الحرم الجامعي وتعثر داخل الاستاد، وفقًا لما نشره موقع على صفحة الوكالة الرسمية، استجاب روي سميث وضابط الحياة البرية جيف روبرسون إلى مكان الحادث وتمكنوا من إعادة الهدوء بسرعة وإزالة الدب بمساعدة الشرطة.

وأطلق الضباط الدب في منطقة إدارة سفوح الحياة البرية في مقاطعة بلونت في وقت لاحق من ذلك الصباح، وأظهر شريط فيديو بثته قناة روسيا اليوم الدب يتعثر من مقطورة ثم يتجول في الغابة بعد نقله من الجامعة.

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العثور على دب فى جامعة امريكية

وعلى جانب آخر، رفعت 60 من الدببة القطبية حالة حظر التجوال التى كانت قد فرضتها على بلدة روسية الأسبوع الماضي، حيث غادرت البلدة بعد أن تشكلت على نحو بطىء مساحات من الجليد، والتى تحتاج إليها الدببة لصيد حيوانات بحرية حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية، وقال الناشط فى مجال البيئة تاتيانا مينينكو إن الجليد بدأ يتشكل، ولكن درجة الحرارة تتأرجح حول نقطة التجمد، مضيفاً أن الصندوق العالمى للحياة البرية سعى إلى منع حدوث مواجهة بين الدببة وسكان محليين فى بلدة "ريركايبي" شمال شرقى روسيا.

وذكر الصندوق الأسبوع الماضى أن الدببة بدت نحيفة وجائعة وهى تتجول بالقرب من البلدة بحثاً عن غذاء، وسط طقس دافئ بشكل غير عادى بالنسبة لبداية ديسمبر فى روسيا.