شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تطلق قوافل للفتوى حول العالم فى 2020 لمواجهة الجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن دار الإفتاء تسعى خلال العام الجديد 2020 إلى إحداث نقلة نوعية فى منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقى الشامل فى إداراتها واستكمال الإنجازات التى حققتها خلال الأعوام السابقة فى رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التى تقدمها، واستحداث إدارات جديدة تواكب العصر، وتسهم فى إيصال الرسالة الإفتائية الصحيحة لجميع المسلمين فى الشرق والغرب، كما تسعى الدار أيضًا إلى زيادة حضورها عبر منصات "السوشيال ميديا"، بهدف الوصول لشريحة الشباب من كافة الجنسيات.

وأضاف الدكتور نجم أن دار الإفتاء ستعمل خلال العام 2020 على التوسع فى برامج تدريب المفتين ونشر المعارف الإفتائية عبر إدارة التدريب بالدار، من خلال استمرار إطلاق البرامج التدريبية التى تهدف إلى نشر التدين الصحيح ومكافحة التطرف والحد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل زيادة حالات الطلاق.

وأشار مستشار مفتى الجمهورية إلى أن الدار ستواصل مجهوداتها فى حربها ضد جماعات التطرف والإرهاب وتجفيف منابع الفكر المتشدد عبر مشروع الانحرافات الفقهية لدى الجماعات المتطرفة، حيث وضعت الدار عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم "خطة الانحرافات الفقهية للجماعات المتطرفة".

ولفت نجم إلى أنه سيتم التصدى لجماعات التطرف من خلال بيان مخالفة المنهج الاستدلالى المنحرف لتلك الجماعات عن منهج أهل العلم فى الاستدلال والفهم المدون فى علم أصول الفقه، وكذلك تفنيد الأصول الباطلة التى بنى عليها المتطرفون فقههم، مثل: الأصل فى الناس الكفر، والأصل فى الديار الكفر، والأصل فى غير المسلم أنه محارب.

كما ستجمع الدار آراءهم ومناهجهم من كتبهم المنشورة على مواقع الإنترنت ومن فتاواهم المنتشرة على المواقع، لتوثيق آرائهم من كتبهم المعتمدة لديهم.

وأضاف الدكتور نجم أن الأمانة ستبدأ فى 2020 العمل على إنشاء "ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة" يعمل على جمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التى تتعلق بشئون الأقليات المسلمة، وتعقد حلقات نقاشية حول هذه القضايا، وتخرج بورقة عمل رصينة تتعلق بضبط التعامل مع قضايا الأقليات ، موضحاً أن هذه الجلسات والحلقات ستعقد فى شكل ندوات دورية يشارك فيها الباحثون وأبناء الأقليات فى شكل تفاعلى بنَّاء.

وقال مستشار مفتى الجمهورية: إن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ستعمل خلال العام الجديد 2020 على استكمال مشروع موسوعة "المرجع العام للمؤسسات الإفتائية" وإصدار الجزء الخامس منه بعنوان صنعة الإفتاء.

وأضاف أن الدار ستعمل كذلك على نشر عدد من الإصدارات خلال العام الجديد، حيث ستعمل عبر الأمانة فى إعداد موسوعة لدراسة المساحات البينية بين الفتوى من جهة والعلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى تأثيرًا وتأثرًا، وهو مشروع رائد له قيمته العلمية الكبيرة فى كلا المجالين ، كما ستشرع فى إعداد معجم شامل لمصطلحات الفتوى والإفتاء لحصر واستقراء المصطلحات المستخدمة فى العملية الإفتائية بكافة صورها وأشكالها.

كذلك تعد الأمانة مدونة سلوك الفتوى، وهو مشروع يهدف إلى إعداد عرض تقديمى وأدلة إرشادية تعليمية وتدريبية شاملة لمحتوى صناعة الإفتاء من جوانبها وجهاتها المختلفة، تنقل خلاصة التجربة الإفتائية المصرية للعالم عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ويستعين بها طلاب الإفتاء والمدربون والمتدربون.

ويشمل العرض التقديمى عدة محاور؛ منها: «علوم الفتوى والإفتاء»، و«الفتوى.. الأخلاقيات والآداب»، و«مؤسسة الإفتاء والجودة الإفتائية»، و«تجارب إفتائية».

أما عن الفضاء الإلكترونى فأوضح الدكتور نجم أن الدار ستعمل على تكثيف نشاطها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى كونها من أهم مفردات التواصل المباشر مع الناس شرقًا وغربًا، لافتًا النظر إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للإفتاء العام القادم فى 15 من ديسمبر 2020 سيشمل تخصيص عدد من اللقاءات المرئية على السوشيال ميديا لزيادة الوعى الإفتائي، وتوضيح أهمية الفتوى باعتبارها ركيزة داعمة للاستقرار والأمن والحياة، إذا مورست بقواعدها الشرعية وضوابطها العلمية.

وأكد على أن ذلك يأتى انطلاقًا من رؤية الأمانة بضرورة تكثيف حضورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لما لها من تأثير ومميزات كثيرة، منها سرعة الانتشار وانجذاب فئة الشباب لها وحضورهم بشكل مستمر، فضلًا عن كونها أسلوبًا للتواصل العصرى الجديد، فكان لا بد من التواصل من خلالها وإيصال المعلومات الدينية بشكل يستطيع الشاب تناوله والتفاعل معه.

وعلى المستوى الخارجي، أكد الدكتور إبراهيم نجم أن العام 2020 يشهد جولات مهمة لفضيلة مفتى الجمهورية وعلماء الدار فى إطار السعى للتواصل مع المسلمين فى شتى بقاع الأرض، ولتصحيح صورة الإسلام وتقديم الدعم للمسلمين.

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وأشار إلى أن الدار والأمانة سيعملان عبر عدة آليات للتواصل مع الخارج يأتى فى مقدمتها إرسال قوافل علمية إفتائية مشتَرَكة تهدف إلى تبصير الناس فى ربوع المعمورة بهذا الدين الحنيف ويُسرِه وسماحتِهِ وبيان الخطأ فى الفتاوى التى يتصدر لها غير المتخصصين.

كما تباشر الأمانة العامة إنشاء مكاتب تمثيل حول العالم تكون فروعًا لمقرها الرئيسى فى القاهرة ويكون واجبها العمل على تطوير مجال الإفتاء تنظيرًا وتطبيقًا والإسهام فى نشر رسالة الأمانة العامة وأهدافها.

وعلى صعيد جهودها فى مواجهة ظاهرة جماعات الإسلام السياسى المنحرفة، أكد مستشار مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء قد أفردت فى خطتها للعام 2020 مشروعًا لبيان "إفلاس الإسلام السياسي" حيث تحولت تلك الظاهرة إلى كابوس مزعج للأمة والعالم بأسره، موضحًا أن مشروع جماعات الإسلام السياسية قام على أسس واهية ومفاهيم خاطئة؛ لذا فإن أسباب وعوامل انهياره وفشله حاضره بقوة.

ولفت الدكتور نجم إلى استمرار دار الإفتاء المصرية فى العام الجديد فى رصد حركة تلك الجماعات المنبثقة عن فكر جماعة الإخوان، وتحليل كافة المفاهيم الجامدة المتشددة التى تسعى لنشرها واختصار الإسلام فى مظاهر بعينها ومحاولتهم إعلاء قيمة المظهر على الجوهر ومناهضة الدولة، وكذا رصد تكوين التنظيمات السرية الخاصة بهم.

وفى شأن متصل كشف دكتور إبراهيم نجم عن إعداد دار الإفتاء لإطلاق الإصدار الثانى من مشروع المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي، وهو برنامج إلكترونى تم تطويره لجمع ما تم تصنيفه فى الفتوى وعلوم الإفتاء من كتب ورسائل علمية وأبحاث، كما اشتمل على روابط صفحات التواصل الاجتماعى للمفتين ومواقع المؤسسات الرسمية على شبكة المعلومات وصفحات الويب المعنية بالإفتاء؛ مع تصنيف ذلك وتيسير البحث والعرض بما يخدم المتصدرين للإفتاء والباحثين.

وقد شرعت الأمانة العامة فى تحويل هذا البرنامج لموقع إلكترونى تحت عنوان "مكتبة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم" يتيح هذه الثروة العلمية فى الفتوى والإفتاء، كما خططت لإضافة طائفة أخرى من المراجع والكتب التى تتصل بمجال العمل الإفتائى وإتاحة ذلك للباحثين عبر وسائل بحثية متطورة.

ولفت مستشار مفتى الجمهورية النظر إلى توجه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم إلى دعم منظومة الاستشارات الإدارية للمؤسسات الإفتائية، حيث أصدرت الأمانة العامة خلال العام الماضى عدة مراجع نظرية تربط علوم الإدارة بالإفتاء، وهي: "الدليل الإرشادى لتأسيس الهيئات الإفتائية"، "إدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية"، و"إدارة الموارد البشرية فى المؤسسات الإفتائية."

وأوضح الدكتور نجم أن وحدة الاستشارات الإدارية للمؤسسات الإفتائية تهدف إلى تأهيل دور وهيئات ومكاتب الإفتاء إداريًّا بهدف تحويلها لمؤسسات مطبقة للنظُم الإدارية الحديثة للارتقاء بعملية الفتوى والإفتاء وتقديم الاستشارات المعنية بذلك، وأيضًا وضع الأدلة النظرية والعملية التى تعكس إجراءات وآليات إنشاء المؤسسات الإفتائية للجهات الراغبة فى ذلك.

كما ستعمل الوحدة على تطوير برامج وحقائب تدريبية لتطبيق النظم الإدارية الحديثة كإدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية والحكومة الإدارية والتكنولوجية بالاستفادة بما سبق للأمانة العامة إصداره من مراجع نظرية فى هذا المجال، وكذلك تطوير ووضع آليات تفعيل المواصفات الإدارية التى سبق للأمانة اقتراحها بدعم برامج تأهيل دور وهيئات الإفتاء الراغبة فى تطبيق هذه المواصفات، فضلًا عن تقديم الاستشارات الإدارية لدور وهيئات الإفتاء، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالتطوير الإداري.

وفى إطار مشاركة دار الإفتاء أعمالها مع سائر المعنيين بالفتوى والإفتاء من خلال إصداراتها ومطبوعاتها، قال الدكتور إبراهيم نجم: إن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بصدد الإعداد لإصدار الجزء الثالث من موسوعة "جمهرة أعلام المفتين" وسيرتكز على التعريف بسير ومناهج أكابر المفتين فى المنطقة العربية الأسيوية والخروج بجمهرة علمية متنوعة تجمع سِير وتراجم أعلام الفتوى فى مختلف بقاع العالم الإسلامي، مشددًا على أهميته وضرورته فى رصد مميزات كل مدرسة من هذه المدارس والتى تجمع طرق الفتوى ومناهجها بغرض الاستفادة منها فى الواقع الحديث، وكذلك الاستفادة من تجارب أعلام المفتين والعلماء فى الوقائع والنوازل والبلدان المختلفة التى توقفنا على المنهجية العلمية التى حكمت حركة الفتوى فى العصر الحديث، موضحًا أن هذا العمل يسهم فى النهوض بمؤسسات الإفتاء بشكل عام، ويسهم أيضًا فى معرفة ما يوجَّه من نقد لكل مدرسة من هذه المدارس، ويرصد أوجه التفاعل والترابط بين مناهج الفتوى ومدارسها فى هذا العصر، ومقدار ما يحققه هذا الأمر من تكامل وتعاون واستفادة، كما يستهدف مجموعة من الفئات المختلفة وعلى رأسها مؤسسات الفتوى فى العالم، والجامعات والمراكز البحثية، والعلماء والباحثين المهتمين بشأن الفتوى، وأيضًا المتدربين على صناعة الفتوى.

وفى ظل حالة التطور الرقمى التى يشهدها العالم، أعرب مستشار مفتى الجمهورية عن عزم الأمانة العامة للإفتاء فى السير قدمًا والإسهام فى تطوير البنية التكنولوجية لدور الإفتاء فى العالم، وذلك من خلال حزمة من البرامج لدعم دور وهيئات الإفتاء القائمة والتى سيتم استحداثها بحيث تصبح الأمانة مرجعًا تكنولوجيًّا لتلك الدور، موضحًا أنه سيتم تقديم برامج جاهزة لهذه المؤسسات فى إدارة الفتاوى الهاتفية والإلكترونية وتراث الفتاوي، وكذلك المواقع الإلكترونية وربطها بموقع الأمانة، انطلاقًا من أن الفتوى هى منتج دور الإفتاء، ومن ثم يجب أن يتميز هذا المنتج بجودة عالية يتناسب مع مستخدم هذا العصر.

فيما كشف الدكتور نجم الستار عن إقامة دورات للأئمة من خارج مصر ستكون الأولى من نوعها باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضح أن موضوعات التدريب ستسير وفق ثلاثة محاور؛ الأول: صناعة الفتوى، أما الثانى فسيكون حول مواجهة التطرف، والثالث بشأن سبل مواجهة الإسلاموفوبيا. ويأتى ذلك انطلاقًا من مبادرة الأمانة العامة بوضع برنامج تدريبى لإكساب مجموعة من المتدربين المشتغلين بالعلوم الشرعية المهارات الإفتائية، والعلمية، والفنية اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الإفتائى لديهم، ومن ثم رفع كفاءة وفعالية المؤسسات الإفتائية إن كانوا بالفعل يمارسون الإفتاء فيها.

وشدد مستشار مفتى الجمهورية على أن الأمانة العامة تستهدف من تلك المبادرة نشر الالتزام بالمنهج الوسطى فى ممارسة الفتوى التزامًا تامًّا، ومراعاة مقاصد الشرع الشريف فى ممارسة الفتوى مراعاةً دقيقة، ونشر قيم الإفتاء فى المجتمع بكفاءة وفاعلية، ومراعاة معايير جودة الأداء الإفتائي، وإدارة الأداء الإفتائى بكفاءة وفاعلية، وكذلك إدارة المؤسسات الإفتائية بما يحافظ على استقرار المجتمعات وأمنها فى مختلف دول العالم الإسلامي.