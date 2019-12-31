شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف."كابيتال إيكونوميكس": اقتصاد مصر ضمن الأفضل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تصنيف مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» الاقتصاد المصرى ضمن أفضل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعت أن تكون مصر صاحبة الأداء الأفضل بين دول هذه المناطق فى 2020، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6% فى 2020.

وكان المركز قد نشر أمس الاثنين إنفوجراف لوكالة فيتش حول توقعاتها بانتعاش حركة التجارة فى مصر 2020، نتيجة لارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال وارتفاع نسبة الواردات، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى حين تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الواردات الرأسمالية ومعدات البناء نظراً لاستمرار دعم الحكومة المصرية لتجهيزات البنية التحتية للاستثمار.

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وكانت مؤسسة "فيتش" قد نشرت تقريرا مؤخرا حول رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تؤدى إلى تحسن الاقتصاد الكلى، وكذا إعلان وكالة "موديز" رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.

وتوقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/2020، كما توقعت أيضًا أن الاستثمار سيظل هو المحرك الرئيسى للنمو على المدى القريب، كما ستزداد الصادرات تدريجيًا، وسيصبح التصنيع مصدرًا مهمًا لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلًا عن توقعها أيضًا باستمرار تدفقات السياح فى الانتعاش مع تحسن الأوضاع الأمنية بالإضافة لزيادة التواصل مع القارة الأوروبية، وأخيرًا استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بفضل سياسات البنك المركزى وانخفاض التقلبات المالية العالمية.