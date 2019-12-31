شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معمرة تركية عاصرت 3 سلاطين و13 رئيسا عن عمر 113 عاما.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت المعمرة التركية عائشة أوتشار، عن عمر ناهز 113 عاما، بعد أن عاصرت 3 سلاطين عثمانيين و13 رئيسا تركيا و27 رئيس وزراء، حيث إنها من مواليد عام 1907، فى عهد السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى الذى تواصل حكمه إلى عام 1909، فيما انهارت الدولة العثمانية، واختفت من الوجود بعد انقضاء عهد السلطان عبد المجيد الثانى الذى تولى الحكم بين عامى 1922 - 1924، ووفقا لـ"RT"، كانت عائشة أوتشار تعيش فى حى "جولازى" بمدينة "مينتيشة" الواقعة بولاية "موجلا" التركية جنوب غربى البلاد، ولها ابنتان، البكر تبلغ من العمر 92 عاما، والثانية 89 عاما، وكانتا تسهران على خدمتها ورعايتها.



المعمرة التركية

وتعد السيدة المعمرة أوتشار، صاحبة أقدم تاريخ ميلاد مسجل فى تركيا، وهى كذلك أقدم سكان ولاية موجلا، وفقا لتاريخ ميلادها المسجل فى عام 1907.

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ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن رئيس بلدية مدينة "مينتيشة" ما أن سمع بوفاة المعمرة حتى نشر رسالة نعى، قائلا: "كنت أتابع وضعها الصحى باستمرار، عائشة أوتشار جدتنا رحمها الله، تلقيت خبر وفاتها فى الساعة الخامسة صباحا، لقد فقدت ولاية موجلا ذاكرة حية مهمة".



عائشة أوتشار

يشار أنه فى مطلع الشهر الحالى، توفيت أيضا المعمرة الأمريكية أليليا ميرفى، عن عمر 114 عاما، وكانت تنتمى إلى حركة "نهضة هارلم" للأمريكية السود، حيث احتفلت فى يوليو الماضى بعيد ميلادها الـ114.

فيما تم تصنيف هيستر فورد من كارولاينا الشمالية، التى ولدت أيضا عام 1905 باعتبارها أكبر معمرة أمريكية، حيث أشارت المجموعة الأمريكية لأبحاث علم الشيخوخة، إلى أن ميرفى بلغت عند وفاتها 114 عاما و140 يوما على، فى حين أن أكبر معمرة على مستوى العالم هي كين تاناكا من اليابان، والبالغة من العمر 116 عاما.