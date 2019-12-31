شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تواصل استلام أجهزة التابلت من مخازن التعليم وتسليمها للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم المديريات التعليمية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث من المقرر أن تتسلم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء الأجهزة للطلاب، بعد أن تسلمت مديريات القاهرة والشرقية والقليوبية الأجهزة خلال الأيام الماضية وتقامت بتوزيعها على الطلاب.



وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 11 يناير المقبل حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير ورقيا فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار حرصها على تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي 2019/2020، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.، سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول اعتباراً من صباح ‏ الأحد، الماضى وذلك على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط: http://moe.gov.eg

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏



كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أنه سيتم تسليم 650 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الحكومية والخاصة بشكل مجانى، مقابل سداد الطالب قيمة بوليصة التأمين 100 جنيه، إضافة إلى تجهيز الفصول الثانوى بـ 26 ألف سبورة تفاعلية.