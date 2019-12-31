شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والان مع تفاصيل الخبر
كما تناقش اللجنة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها.
وعقب ذلك يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور السيد القصير ، وزير الزراعة لمتابعة ملفات قطاع الزراعة ، يعقبه لقاء مع الطيار محمد منار، وزير الطيران، لمتابعة ملفات قطاعه.
كان وزير الطيران، قد أكد فى تصريحات صحفية له مؤخرا أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستضع الاهتمام بالعنصر البشرى فى مقدمة أولويات استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة و أن الحفاظ على مكتسبات العاملين بقطاع الطيران المدنى تأتى فى مقدمة أولويات اهتمام مسئولى وزارة الطيران، والتى تستهدف العمل فى إطار من الود والرقى بما يعود بالنفع على الراكب ورواد مطار القاهرة وكافة المطارات المصرية.
وأكد وزير الطيران، أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة السياحة والآثار بما يصب فى خدمة الراكب من خلال منظومة متكاملة تشمل السفر والسياحة، وأكد الوزير أن هناك بعض الملفات أمام الجهات المعنية للدراسة والبت فيها بالرأى والتقييم.
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