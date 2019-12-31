شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتعهد بحل مشكلة درجات أعمال السنة لطلاب تجارة انجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم طلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة شعبة الانجليزيةAccounting major "، بطلب إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بخصوص مشكلة بدرجات امتحانات نصف الفصل الدراسى الأول وكذلك أعمال السنة لمادة،"entrepreneurship" حيث أوضح الطلاب، أن متوسط درجات النقصان فى درجات كل منهما حوالى من 10 لـ 20 درجة مما يساوى فى مجموع الاثنين حوالي من 20 لـ 40 درجة والمقصود أعمال السنة وامتحانات نصف الفصل الدراسى، كما وأوضحوا وذلك ينطبق على أغلبية طلاب الشعبة وقد قدمنا شكاوى بها أسماء 795 طالب من المتضررين مما يحدث ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ولم يحدث أى تغيير للوضع فوجدنا أنفسنا فى موضع سئ للغاية.

وذكر الطلاب أن الدرجات 30 أو الـ 40 درجة من النقصان كفيلين وبجدارة أن ينقصوا من التقدير العام للطلاب وذلك نحن هنا لم نقوم باداء اختبار نهاية العام، مطالبين رئيس جامعة القاهرة بالتدخل وحل المشكلة عن طريق تعديل درجاتنا.

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ووجه الطلاب الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت على المجهودات المبذولة والواضحة لرفع شأن الجامعة والاهتمام بكل شئ كبير وصغير فى شتى مجالات التعليم بالجامعة وكل ما هو مطلوب للتعليم بشكل جيد.

ومن جانبه، رد الدكتور محمد عثمان الخشت على مذكرة الطلاب بمنشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " تمت دراسة المشكلة وجارى حلها ، موجها نصيحة للطلاب بالتركيز فى امتحانات المواد القادمة قائلا:" انظر أمامك ولا تنظر خلفك ومن ينظر خلفه أثناء الصعود نحو القمة أنتم تعلمون تماما ماذا يحدث له نصيحتى لكم فى الامتحانات، ونصيحتى لكم فى الحياة.