شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تطلق مسابقة لإعداد حقيبة تدريبية على نظم وآليات الاختبارات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب عن قيام قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة بفتح باب التقدم لمسابقة فى إعداد حقيبة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على نظم وآليات الاختبارات الإلكترونية بعنوان: «بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية (On Line Exam)».

وقال المغربى فى بيان صادر عن جامعة بنها ، إن ذلك يأتى في إطار سياسة الجامعة لدعم ونشر الاختبارات الإلكترونية بمختلف البرامج وتطبيقا لقرار مجلس الجامعة بإدراج برنامج تدريبي عن الاختبارات الإلكترونية ضمن حزمة البرامج التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مركز القياس والتقويم .

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جدير بالذكر أن الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعلن عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على مقترح مجلس إدارة صندوق التكافل الطلابى بمضاعفة الدعم المخصص للصندوق لتلبية جميع احتياجات الطلاب الدراسية، وقال المغربى فى بيان صادر عن جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على دعم أبنائها الطلاب ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق التكافل الطلابى والمقدمة من الجامعة للكليات للصرف على الطلاب المستحقين سواء كانت مصروفات دراسية أو كتب جامعية أو أدوات دراسية.

وأكد المغربى أن الجامعة أعفت الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة الرسوم والمصاريف الدراسية ، كما تم إعفاء الطلاب من نصف المصاريف فى البرامج الدراسية الجديدة.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أصدر قرار بتشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل تصميم "ميدان جامعة بنها" أمام بوابة 2 لفرع الجامعة بالعبور برئاسة الدكتور مراد عبدالقادر عبد المحسن أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق وعضوية كل من الدكتور شعبان طه ابراهيم أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلى أستاذ النحت والتشكيل الميدانى وعميد كلية الفنون التطبيقية ببنها والمهندس طارق على ابراهيم عن جهاز مدينة العبور والمهندسة منيرة محمد حبيب عن مجلس أمناء مدينة العبور.