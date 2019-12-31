شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 5 قرارت إزالة لتعديات على النيل فى سوهاج وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل حملة لتنفيذ 5 قرارات إزالة للتعديات المقامة على النهر فى محافظتى " سوهاج وأسيوط " حيث بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 50 ألف و 507 مخالفة.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 58 ألف و 76 مخالفات جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

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أوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى تصريحات سابقة أن القطاع نفذ خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى 26 من الشهر ذاته عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ (127) حالة تعدي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوي كافة المحافظات النيلية .

وأضاف أن الإزالات تضمنت (38) بمحافظة الجيزة و (21) بمحافظة القليوبية و (26) بمحافظة الغربية و(3) بمحافظة المنوفية و (6) بمحافظة البحيرة و (7) بمحافظة كفر الشيخ و (3) بمحافظة اسيوط و (12) بمحافظة قنا و (11) بمحافظة أسوان ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 (50489) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف او الاقفاص السمكية.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات علي مجري النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .