شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: مبادرة ادرس فى مصر شعاع مصرى بكل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وسفير مبادرة ادرس فى مصر، إن إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالى مظهر حضارى مهم ويدعو للفخر ويعبر عن الشعب المصرى، موضحا أن ما يجرى فى إدارة شئون الوافدين فى الواقع عبارة عن حوار بين الثقافات المختلفة وبين الشعوب وبناء لسلام عالمى.

وأضاف العرابى فى تصريح لـ"الخليج 365" على هامش احتفالية التعليم العالى بالوافدين، أن مبادرة ادرس فى مصر هامة جدا وبمثابة شعاع مصرى يسرى فى كل دول العالم عن طريق الطلبة الوافدين الدارسين فى مصر، خاصة وأنهم سيعودون لبلادهم وسيكون سفراء لمصر فى دولهم ويعبرون عن شعب مصر.

وتابع وزير الخارجية الأسبق إن مصر تقدم اروع ما لديها فى إدارة شئون الوافدين موضحا أن فكرة تدريس اللغة العربية بالإدارة أمر مهم من شأنه نقل الثقافة المصرية والعربية لجميع الطلبة مشددا على ضرورة وضع المبادرة نصب الأعين وتكون محل حديث خلال الزيارات الخارجية.

كانت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتورة رشا كمال، اليوم الاثنين، وفى إطار مبادرة أدرس فى مصر، نظمت احتفالية لطلابها فى مركز اللغة العربية بحضور الطلاب الأجانب من مختلف الجنسيات فرنسا وألمانيا والسويد والبرتغال وجزر القمر وجورجيا، للاحتفال بهم فى أعياد الكريسماس، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

Advertisements

وشارك فى حضور الاحتفالية الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وسفير مبادرة ادرس فى مصر التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.

وقدم الطلاب الوافدين اغانى دولهم الخاصة بأعياد الكريسماس وسط اجواء من الفرحة والسرور.

كانت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين أوضحت أن الاحتفال يهدف لتقليل شعور الاحساس بالاغتراب لدى الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى اعتباره تقلي لتبادل الثقافات والأعياد والاحتفال بالأعياد المجيدة معهم.