شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعادة قيد الطالب المتغيب عن برنامج التأسيس العسكرى بمدرسة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه فى حالة فصل الطالب من المدرسة التى تطبق التأسيس العسكرى، لتجاوزه نسبة الغياب في دروس التربية العسكرية، لا يحق له إعادة القيد في ذات المدرسة ، ويتم إعادة قيده في أقرب مدرسة فنية أخرى، وفى حالة عدم وجود التخصص الذى يدرس به الطالب يتم الرجوع لقطاع التعليم الفنى.

وأوضح نائب الوزير أنه يحق لقائد المدرسة، مطابقة الغياب المقيد بسجلات التأسيس العسكري بالدفاتر المعتمدة في شئون الطلاب ، والحكومة الالكترونية و شئون العاملين يوميا، وعلى المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بتوفير الزى العسكرى لجميع الصفوف الدراسية بالمدرسة.

كما تلتزم مدارس التأسيس العسكري بإدراج مادة التربية العسكرية فى شيتات امتحانات الفصل الدراسي الاول وكذلك في جداول امتحانات نهاية العام

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كانت وزارة التربية والتعليم طبقت برنامج التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية 27 منشأة تعليمية بواقع مدرسة فنية فى كل محافظة مع بداية العام الدراسى الجارى، لتحقيق الانضباط وحتى يستفيد الطلاب من الدراسة وتغيير سلوكيات الطلاب فى المدارس الفنية وايضا تغيير الصورة الذهنية عن طلبة المدارس الفنية.

والتأسيس العسكرى أو التربية العسكرية عبارة عن حصص التربية العسكرية يتلقاها الطالب خلال اليوم الدراسى فى شكل تأهيل وتوجيه عن العسكرية وعروض عسكرية ورياضية هناك مواد نظرية وعملية لبرنامج التأسيس العسكرى ومادة نجاح ورسوب ومخصص لها درجات، ولكنها غير مضافة لمجموع الطالب، ومحاضرات فى الفصول التعليمية يحصل عليها الطالب لتوعيته بالثورات وتاريخ مصر وخطورة الشائعات والإرهاب.

وتشمل الدراسة فى الجزء العملى تدريبات لياقة بدنية وعسكرية وتعليم الطالب بعض الأمور العسكرية مثل التحية العسكرية والصفا والانتباه، وشهدت المدارس التى تم تطبيق التأسيس العسكرى فيها نقله كبيرة ونوعية فى تفكير وشخصية الطلاب من طالب غير منضبط إلى شخص حريص على الحضور والانصراف وعدم الغياب خلال الأيام الدراسية وأيضا حريص على احترام الأخرين فى المدرسة وخارجها.