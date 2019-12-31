شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهضبة الوسطى بالمقطم تعانى انتشار الكلاب الضالة وتكسير الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعانى أغلب سكان حى المقطم، جنوب القاهرة، من تكسير الطرق وعدم تمهيد الشوارع وانتشار الكلاب الضالة، وخاصة بمنطقة الهضبة الوسطى، والتى ادى تهالط الطرق بها إلى تكسير السيارات الخاصة بالمواطنين، ومنها شوارع " على ابن أبى طالب و عمر بن عبد العزيز و صلاح الدين و أبو بكر الصديق و أرض المباحث .

أصبح الانتقال فى معظم شوارع الحى امر فى بالغ الصعوبة فأصبح الأمر طبيعى أن تسقط سيارتك فى حفرة تتسبب فى كسرها، أو تتعثر قدماك لتسقط فى أحد الحفر المنتشرة بالشوارع، ولا يشغل الأمر بال رئاسة الحى طالما انصب عمله واهتمامه على الشوارع الرئيسية والشوارع التى يسكن فيها بعض القيادات الحكومية.

واكد أحد سكان الحى، لـ الخليج 365، أن اهتمام الحى بشوارع بعينها وترك باقى الشوارع يثير غضب الأهالى، ويؤكد صرف الحى لأموال الخطة الاستثمارية بشوارع معينة وإهمال باقى الشوارع.

واشتكى سكان منطقة الهضبة الوسطى بحى المقطم ، من انتشار الكلاب الضالة وتروعيها للمواطنين خاصة الأطفال بمناطق المدارس مطالبين المحافظة ومديرية الطب البيطرى بتنفيذ حملات لمكافحة الكلاب الضالة .

كما اشتكى السكان من تكرار المشاكل الخاصة بالصرف الصحى والتى تؤدى لظهور طفوحات من وقت لأخر بشوارع الهضبة الوسطى بالمقطم .

Advertisements

وكان حى المقطم برئاسة اللواء مدحت عبد اللطيف، نفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضى الدولة، حيث تم إزالة تعدٍ على املاك الدولة بقطعتى أرض تبلغ الأولى 400 متر والثانية 300 متر أسفل طريق السبعين فدان ، كما قام الحى بحملة ليلية لغلق الكافيهات غير المرخصة ورفع إشغالات المقاهى بشارعى 9 و17 لهضبة الوسطى أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرا ومصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى إيقاف أعمال مبانى مخالفة للمرة الثانية بالقطعة 6046 شارع 44 بالهضبة الوسطى ومصادرة حديد التسليح ونظافة ورفع التراكمات من شارع صبحى حسين .