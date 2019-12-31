تعيين ومعاش وعلاوة.. 10 معلومات عن قانون حوافز الأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تضمن مشروع القانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، لتنظيم الأسرة والالتزام بإنجاب طفلين على الأكثر، والذي تم الى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب.

ويرصد الخليج 365 أبرز 10 حوافز تضمنها مشروع القانون للأسر التي تنجب طفلا واحدا أو اثنين على الأكثر، وجاءت كالتالي:

- إصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا مع إعفائه من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة.

- يكون هناك أسبقية لأداء فريضة الحج بالقرعة، لأحد الوالدين أو كلاهما عند بلوغ سن الخمسين، لتلك الأسر النموذجية.

- منح أحد الوالدين علاوة خاصة على الراتب حتى بلوغ الابن الثاني 10 سنوات، ومعاشا إضافيا حين بلوغه سن الـ60.

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- توفير 5% من مشروعات الدولة في الإسكان الاجتماعي لابناء تلك الأسر.

- تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 20 % لأبناء الأسرة.

- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% للتعيين في الوظائف الشاغرة بالجهاز الإدارة للدولة للخريجين من أبنائها.

- تنظيم احتفال سنوي يتزامن مع احتفال الدولة بعيد الأم يتم خلاله تكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة.

- حث الجمعيات الخيرية بجانب وزارة التضامن، على توزيع المساعدات والمنح، على الآسر النموذجية.

- نص مشروع القانون على منح رب الأسرة "كارت ذكي" يحتوى على بيانات أفراد الأسرة والمزايا التي تحصل عليها الأسرة.​