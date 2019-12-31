السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة الثلاثاء 31 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر. أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة ثالثًا: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب العمل في بعض مواقع فيما يتعلق بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات. وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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