مصر | "تحول لأشلاء".. تفاصيل مصرع شاب أسفل عجلات قطار في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحول لأشلاء".. تفاصيل مصرع شاب أسفل عجلات قطار في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب المتوفى إثر اصطدام قطار به بمنطقة منيل شيحة، كان يعبر الطريق بمركز أبو النمرس، من مكان غير مخصص للعبور، واصطدم القطار به، وصولا إلى منطقة منيل شيحة.

كان لقى شاب مصرعه، إثر إصطدام قطار به بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بيفيدو بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب في حادث تصادم قطار بمنطقة منيل شيحة، بنطاق مركز أبو النمرس.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال مرور "محمد. ع.ح.ع"، في العقد الثالث من عمره، من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار، ما أسفر عن مصرعه وتحوله لأشلاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.