مصر | "علاقات جنسية وشعوذة".. أشهر جرائم بسبب الخيانة الزوجية في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علاقات جنسية وشعوذة".. أشهر جرائم بسبب الخيانة الزوجية في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2019، الكثير من قضايا القتل، وكان السبب الرئيسي فيها الخيانة الزوجية، وتصويرهم وتهديدهم بتلك العلاقات، وعند رفض السيدة وإنهاء العلاقة، تبدأ لوضع خطة شيطانية للتخلص منه، اعتقادًا أنه تخفي سرها، ومن بين السطور التالية، ترصد بوابة الخليج 365، أبرز قضايا قتل الأزواج والعشاق.





في مطلع شهر مارس، قامت سيدة وزوجها باستدراج عشيقها، في منطقة الوراق، لقتله، بسبب تهديدها بفيديوهات ومقاطع جنسية تجمعهما، على الفور أبلغت زوجها، ووضعوا خطة لاستدراجه. سيدة وزوجها قتلا "العشيق" بالوراقفي مطلع شهر مارس، قامت سيدة وزوجها باستدراج عشيقها، في منطقة الوراق، لقتله، بسبب تهديدها بفيديوهات ومقاطع جنسية تجمعهما، على الفور أبلغت زوجها، ووضعوا خطة لاستدراجه.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة "سمية" وزوجها الشرعي، قاما بقتله داخل شقتهم، ثم قاما بالهروب عقب جريمتهما، لكن تم ضبطهم والقبض عليهم وحبسهم.





في مطلع شهر مايو، حدثت بين "إيمان"39 عامًا، و"ياسر. ع" 31 سنة، عامل "زوجه الشرعي"؛ مشاجرة لاكتشافه زواجها عرفيًّا من المجني عليه، فاستعانت على الفور الزوجة بزوجها العرفي للتخلص من الزوج

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من منطقة نصر الثورة في العمرانية، بالعثور على جثة موظف، مقتولا داخل شقته في المنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ الجثة بها 8 طعنات متفرقة في الجسد، وبالفحص والتحري ومراجعة الكاميرات تبيّن أنّ زوجة المجني عليه استعانت بزوجها الثاني العرفي ونفذا الجريمة، فتمكنت القوات الأمنية من القبض عليهم وحبسهم. إيمان التي جمعت بين زوجينفي مطلع شهر مايو، حدثت بين "إيمان"39 عامًا، و"ياسر. ع" 31 سنة، عامل "زوجه الشرعي"؛ مشاجرة لاكتشافه زواجها عرفيًّا من المجني عليه، فاستعانت على الفور الزوجة بزوجها العرفي للتخلص من الزوجبداية الواقعة كانت بورود بلاغ من منطقة نصر الثورة في العمرانية، بالعثور على جثة موظف، مقتولا داخل شقته في المنطقة.



وفي مطلع شهر أكتوبر كان "السيف" الأداة بتخلص الزوج "فرارجي" من الزوجة، السيدة "إرادة" كانت أم لـ3 بنات، وتشقى على قوت يومها لتدبير الأموال، في حين أن الأب صرف أموال ورثه وباع التوك توك لشراء المخدرات، ورغم كل ذلك دخل الشك قلبه أن زوجته تخونه، فقام بتقطيع جسدها وتسديد 40 طعنة نافذة حتى يتخلص من زوجته. بـ"السيف" يقطع جسدها لشكه في سلوكهاوفي مطلع شهر أكتوبر كان "السيف" الأداة بتخلص الزوج "فرارجي" من الزوجة، السيدة "إرادة" كانت أم لـ3 بنات، وتشقى على قوت يومها لتدبير الأموال، في حين أن الأب صرف أموال ورثه وباع التوك توك لشراء المخدرات، ورغم كل ذلك دخل الشك قلبه أن زوجته تخونه، فقام بتقطيع جسدها وتسديد 40 طعنة نافذة حتى يتخلص من زوجته.

وتلقى قسم الهرم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وتم القبض على المتهم وحبسه.





وفي شهر نوفمبر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أن ربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا قامت باستدراج دجال في عقده الخامس من العمر ويعمل بائع أقمشة، كان يعالج طفلها وارتبطت به بعلاقة غير شرعية لمدة عامين، وكان يقوم بتصويرها دون علمها. "دجال" يهدد زوجة بفيديوهات جنسيةوفي شهر نوفمبر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أن ربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا قامت باستدراج دجال في عقده الخامس من العمر ويعمل بائع أقمشة، كان يعالج طفلها وارتبطت به بعلاقة غير شرعية لمدة عامين، وكان يقوم بتصويرها دون علمها.

وأفادت التحقيقات، أن الزوجة كانت على خلافات عائلية مع زوجها، فأقيمت في شقة والدتها بصحبه شقيقتها، وقام الدجال بتهديدها بالفيديوهات الجنسية التي بحوزته لاستمرار العلاقة وعندما رفضت قرر فضحها، وفي يوم الواقعة استغلت خروج والدتها للعمل، وكانت بمفردها بالمنزل فقامت بالاتصال بخطيب شقيقتها لاستدراج الدجال وقامت بذبحه بعدة طعنات، ووضعت الجثة داخل "كيس"، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطهما قبل الفرار، وكانت شقيقتها على علم بالواقعة. Advertisements



وفي نهاية العام، بمنطقة بولاق الدكرور، قرر زوج التخلص من زوجته بتسديد 8 طعنات نافذة، لشكه في سلوكها وفي نسب ابنته. مدمن مخدرات شك في سلوكهاوفي نهاية العام، بمنطقة بولاق الدكرور، قرر زوج التخلص من زوجته بتسديد 8 طعنات نافذة، لشكه في سلوكها وفي نسب ابنته. وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل زوجة في عقدها الثالث من العمر، على يد زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تستمع النيابة لشهود العيان بالمنطقة الذين شاهدوا المتهم بعد الواقعة. وانتقل فريق من النيابة، لمسرح الجريمة لمناظرة الجثة ووجد بجسدها 8 طعنات بالرقبة والبطن والصدر، وتبين أن زوجها مدمن مخدرات ويعاني من مرض نفسي وكان يشك في سلوكها وفي نسب ابنته، مما دفعه لقتلها.

وتمكنت مديرية أمن الجيزة، بأمر من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وقررت النيابة حبسه.

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