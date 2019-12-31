شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مصر تنتج 6 ملايين طن طماطم.. واستقرار الأسعار حتى الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة أن إجمالي المساحات المنزرعة بالطماطم تقترب من 400 ألف فدان يتخطي إنتاجها الكلي أكثر من 6 ملايين طن، تتوزع على 7 عروات زراعية على مدار العام، منها أصناف وهجن الطماطم تتحمل الشتاء حيث تزدهر زراعة الطماطم في زراعات الانفاق البلاستيكية والصوب الزراعية والزراعات المكشوفة.

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أضاف التقرير أن المعروض من هذا الإنتاج يحقق توزان في الأسعار وعدم إرتفاعها خلال الفترة المقبلة وحتي بدء شهور الصيف شديدة الحرارة، وأن المشكلة التي تؤثر في انخفاض المعروض من محصول الطماطم تكون في تقاوي الأصناف المستوردة التي تزرع خلال شهور الصيف شديدة الحرارة وهي شهور يونيو ويوليو وأغسطس والتي يظهر إنتاجها في الأسواق في أواخر سبتمبر وطوال شهر أكتوبر.

وأوضح التقرير أن أعلى العروات التي تحظي بإنتاجية كبيرة للمعروض من الطماطم التي تزرع خلال شهور فبراير ومارس وابريل، وأقل العروات العروة الصيفي من ناحية الإنتاجية الكبيرة تكون للعروات المتاخرة التي تزرع خلال الأشهر الصيفية شديدة الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثناء الوحيد من استقرار أسعار الطماطم وتعرضها لزيادة «غير مبررة» لظروف خارجية عن التقديرات الحقيقية لحالة زراعة محصول الطماطم وذلك في حالة زيادة الصادرات الزراعية من الطماطم إلى الخارج وزيادة التوجه نحو تصنيع الطماطم في منتجات الطماطم الآخري مثل الصلصة وعصائر الطماطم أو ظهور أمراض مفاجئة تهدد إنتاجية الطماطم.