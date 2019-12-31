شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ» في المحافظات استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استعداداتها للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد، بإعلان الطوارئ في المرافق الحيوية والخدمات وتأمين الكنائس وتجهيز المناطق السياحية لاستضافة الاحتفالات.

في أسوان، قال خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، إن نسب الإشغال السياحى للفنادق العائمة والثابتة تجاوزت ٨٠% خلال الأيام الماضية، وتصل إلى 90% خلال الاحتفالات، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعتبر أعلى معدلات في المدينة.

وفى الأقصر، تم إعلان حالة الطوارئ في كل القطاعات الخدمية، للتيسير على الوافدين من السياح والمصريين للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث تشهد مدينة الأقصر حالة غير مسبوقة من الانتعاش السياحى، وسط استعدادات مكثفة بمختلف المناطق والفنادق والبواخر والمنشآت السياحية، لاستقبال التدفقات الوافدة للاحتفالات، فيما انتعشت السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان لقضاء الاحتفالات وسط النيل للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وتجملت شوارع مدينة الأقصر وشارع كورنيش النيل بجانب الفنادق والبواخر السياحية بالزهور وأشجار الكريسماس، وإضاءتها بشكل جمالى لجذب السياح لالتقاط الصور التذكارية حولها.

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وأجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة واسعة اطمأن خلالها على جاهزية المدينة لتوفير الخدمات اللازمة لآلاف السياح الذين وفدوا من مختلف قارات العالم، لقضاء إجازة الأعياد ورأس السنة وسط معابد الفراعنة وعلى ضفاف نهر النيل، وواصلت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار وكثفت خدماتها حول الكنائس استعدادا لاحتفالات رأس السنة.

وفى الشرقية، أصدر المحافظ الدكتور ممدوح غراب تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد إلى القصوى، خصوصًا بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة، مشدداً على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

وفى أسيوط، أنهت الكنائس والمطرانيات والأديرة بمختلف طوائفها، استعداداتها للاحتفالات، واستقبال المواطنين لأداء الصلوات والقداسات، بوضع بوابات إلكترونية وتجميل مداخل ومخارج الكنائس وتعليق الزينات والأنوار ومجسم بابا نويل وشجرة الكريسماس والمغارة، فيما رفعت الأجهزة الأمنية بالمحافظة درجة الاستعدادات لتأمين الكنائس والأديرة والمطرانيات وتم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة لتأمين الكنائس ومنع وقوف أي سيارات حولها منعا لأى أحداث تعكر صفو الاحتفالات.

وفى سوهاج، أكد المحافظ اللواء طارق الفقى أنه كلف جميع رؤساء المدن والأحياء برفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية، والميادين، ومحيط المطرانيات، والكنائس، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأكد اللواء حسن محمود، مدير الأمن، أن قوات الأمن بدأت تأمين جميع الكنائس والأديرة بنطاق المحافظة، استعدادا للاحتفالات، لافتًا إلى أن هناك عمليات تأمين مشددة للأديرة والمطرانيات والكنائس بمختلف أنحاء المحافظة، بمشاركة من القوات الخاصة وتشكيلات من الأمن المركزى، ومجموعات فض الاشتباك، ومجموعات قتالية، وضباط وأفراد المباحث.