شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يهاجم برلمانى هولندى متطرف رغم تراجعه عن مسابقة رسوم للنبى محمد والان مع تفاصيل الخبر
ويشدد المرصد على أن تلك الدعوات غير المسؤولة التى تمس شخص سيد البشرية محمد ﷺ أو أحد من الأنبياء والمرسلين، من شأنها إثارة نحو ثلث سكان الأرض ممن يدينون بالإسلام، ونسف مبادئ السلم والأمن بين أتباع الديانات، لافتًا إلى أن تلك الممارسات تعمل على تأجيج مشاعر الكراهية وتقويض الجهود التى يبذلها قادة السلام في العالم.
وأعاد النائب الهولندى المناهض للإسلام خيرت فيلدرز طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التى تصور النبى محمدًا صلى الله عليه وسلم، ونشر فيلدرز على "تويتر" صورة كتب عليها "محمد"، ودعا الجميع لإرسال رسومهم الكاريكاتورية بهذا الشأن، قائلًا: "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".
وأكد مرصد الإسلاموفوبيا أن احترام المقدسات الدينية بشكل عام لا يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، بل إن احترام تلك المقدسات والرموز الدينية أحد أهم حقوق الأمم والشعوب، ومن واجب الحكومات والنظم في مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظل تلك المقدسات بعيدة عن الانتهاكات أو التشويه المتعمد.
كانت هذه تفاصيل خبر مرصد الأزهر يهاجم برلمانى هولندى متطرف رغم تراجعه عن مسابقة رسوم للنبى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.