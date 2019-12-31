شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستقبل أوراق المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثانى، تلقى مستندات المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات ولجنة إدارة بامتحانات الثانوية العامة للعام الجارى، بمقر الإدارة، حتى 2 يناير المقبل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على من يريد الترشح الدخول على موقع الوزارة و طبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي حديث، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، ومقترح التطوير .

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يجب للترشح لأعمال الامتحانات، ألا يكون العضو تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992 ، وألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، ويجب ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

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وتابعت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، على أنه يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، وأن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط فى العضو المتقدم، منها أن يحصل على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن أخر عامين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط الخبرة في أعمال الامتحانات فترة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الادارة او لجنة النظام والمراقبة ، ويشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.