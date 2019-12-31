شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار الغردقة يستعد لاستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مطار الغردقة الدولى، من كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019، وهو حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" لاختيار أفضل لاعب في القارة لهذا العام والمقرر انعقادها في 7 يناير القادم.

وحرصت سلطات مطار الغردقة الدولي، على وضع اللافتات فى جميع أنحاء المطار، فيما قام فريق العلاقات العامة وخدمات الركاب باستقبال ضيوف الحفل وإرشادهم وتسهيل إجراءات وصولهم.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا بعد مرور 27 عامًا على انطلاق الجائزة.

ويُقام الحدث وسط اهتمام عالمى وإفريقى منقطع النظير، حيث ستقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية، وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام 2019، والتى يتنافس عليها الثلاثى "المصرى محمد صلاح، والجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى"، كما يتنافس النجم المصرى طارق حامد لاعب فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث ينافس الثنائى "الجزائرى يوسف البلايلى، والتونسى أنيس البدرى".

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ويقام حفل اختيار الأفضل فى أفريقيا لعام 2019 لأول مرة فى الغردقة، ومن المقرر أن يتم عقده العام المقبل أيضاً فى مدينة الغردقة، حيث تقوم شركة المسئولة عن التنظيم بالتنسيق ودعوة الحضور والمقرر أن يبلغ عددهم 350 شخصية عامة رياضية حول أفريقيا والعالم.

وكان قد صرح رجل الأعمال كامل ابو علي رئيس جميعة الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن حفل توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا سيكون اسطوريا، حيث سيتم أقامته على مسرح فوق سطح البحر وسيحضره 350 شخصية عامة رياضية، مؤكدا أن تجرى الاستعدادات على قدم وساق فى سهل حشيش لاقامة الحفل الذى سيكون تنظيمه فخرا لمصر كما افتخرت أمام العالم بتنظيم كأس الأمم الأفريقية.

و عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعا حضرته الدكتورة يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر لمناقشة الاستعدادات والتنسيقات الأمنية لأستضافة مدينة الغردقة حفل توزيع جوائز الكاف المزمع إقامته 7 يناير المقبل، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ورجل الأعمال كامل أبو على واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة.