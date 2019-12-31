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السيسي يوجه بوضع تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين السياحة والآثار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار.

كما وجه بتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بالنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوى لصالح الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة.

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