شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان أرسل 300 مقاتل من الإرهابيين بسوريا إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تدرس إرسال مجموعات من الميليشيات المتطرفة التابعة لها في سوريا إلى ليبيا، كجزء من خطة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية في مواجهة الجيش الليبي لاحتلال ليبيا، موضحة أن رجب طيب أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي، أن تركيا ستنشر قواتها في ليبيا، بعد أن طلبت حكومة فايز السراج دعمًا عسكريًا من أنقرة، لتفادي هجوم الجيش الليبي.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن تركيا تهدف لحماية استثماراتها في ليبيا والسيطرة على حقول الغاز والنفط بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يضع أنقرة في خلاف مع الدول الأخرى صاحبة السيادة في المنطقة وعلى رأسها مصر، لافتا إلى أن أنقرة لم تنشر بعد أي مقاتلين سوريين في ليبيا، وأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك، كما أنه لم يتضح ما إذا كان إرسال هؤلاء المسلحين إلى ليبيا سيتم ضمن خطة نشر القوات التركية في ليبيا التي يدرسها البرلمان الخميس المقبل.

وأشار موقع تركيا الآن، أن الحكومة التركية تجرى الآن تقييمات للوضع، وتعقد اجتماعات حول هذه المسألة، وهناك ميل إلى السير في هذا الاتجاه، موضحا أن أردوغان نقل نحو 300 من أفراد الميليشيات المقاتلة في سوريا إلى ليبيا، بينما يخوض أخرون تدريبات في المعسكرات التركية استعدادًا لغزو ليبيا.

وفى وقت سابق كشف تقرير لقناة "مباشر قطر"، عن الخطة الخبيثة التى يتبعها الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان فى تقسيم النفط الليبى مع أمير الإرهاب تميم بن حمد، إلى جانب استهداف أمن واستقرار الدولة المصرية، من خلال إرسال مرتزقة من تنظيم داعش الإرهابى وغيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة التى نشرت الفوضى والدمار فى الأراضى العربية السورية،إلى الأراضى الليبية لتطبيق ذات المخطط الخبيث، حيث أكد تقرير قناة المعارصة القطرية، أن الصدمة التى تلقها "أردوغان"،كانت ثقيلة جداً، بعدما نجح الجيش الوطنى الليبى فى محاور عدة بالقتال على أطراف العاصمة الليبية طرابلس، ودحر المرتزقة الذين ارسلهم الديكتاتور العثمانى وتمولهم قطر