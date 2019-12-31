شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء مهلة توفيق أوضاع دور الحضانات المخالفة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنتهي مهلة وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاع دور الحضانات غير المرخصة في الغردقة، الثلاثاء. Advertisements وانتهت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر من إعداد حصر بدور الحضانات المخالفة والتي تعمل دون ترخيص في مدينة الغردقة. وحصرت المديرية نحو 40 حضانة أطفال تعمل دون ترخيص أو أي مستندات تشغيل، وأرسلت المديرية إنذارات لهذه الحضانات لاستكمال اجراءات التراخيص. ويقدر عدد الأطفال بهذه الحضانات بين 800 وألف طفل وطفلة، تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات، حسب تقديرات مديرية التضامن الاجتماعي.

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