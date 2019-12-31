شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الغربية انتهاء مهلة سداد رسوم الفحص لطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، الثلاثاء. وذكرت المحافظة أنه في حالة التأخر سيتم إلغاء الطلبات وكأنها لم تكن، وسيتم إدراج تلك الحالات ضمن حملات الإزالة المكبرة. وأهابت المحافظة بسرعة سداد رسوم الفحص والمعاينة في الموعد المحدد.

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