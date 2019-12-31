شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والسياحة ومحافظ البحر الأحمر يجتمعون لبحث «رسوم زيارة المحميات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في البحر الأحمر عقد اجتماع بين الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والاثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرف سياحة الغوص والانشطة البحرية، الثلاثاء، لمناقشة قرارات وزيرة البيئة الخاصة بتحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية وأوجه الاعتراض عليها.

كان المئات من ملاك اللنشات ومراكز الغوص في البحر الأحمر أوقفوا الرحلات البحرية، السبت والأحد الماضيين، اعتراضا على قرار الوزيرة.

وأصدر محافظ البحر الأحمر قرارا بقصر تحصيل الرسوم على مناطق المحميات فقط لحين الاجتماع مع وزيرة البيئة.