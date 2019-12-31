شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 31 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تهدد استقرار ليبيا والمنطقة.

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تقيم نقابة الصحفيين احتفالية دينية في الواحدة ظهرا لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء مناسك العمرة في يناير المقبل.

يستقبل أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المواطنين الراغبين في تقديم طلباتهم وعرض مشكلاتهم في إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية.

يعقد طارق الفقي محافظ سوهاج، لقاءً جماهيرياً مع أبناء المحافظة لبحث شكاوى وطلبات المواطنين.