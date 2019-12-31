شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بدائرتى "ملوى والجيزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا الأربعاء الأول من يناير 2020 لجنتا تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا لوفاة نائبهما.

وبالنسبة لطلبات الترشح الخاصة بالدائرة الأولى بالجيزة، تقدم الطلبات إلى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وفيما يخص دائرة مركز ملوى تقدم طلبات الترشح إلى محكمة المنيا الابتدائية، وتستمر اللجنتان فى تلقى طلبات الترشح حتى 8 يناير، على أن يكون الاقتراع فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، و فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة تكون الانتخابات فى الخارج يومى 6 و7 مارس، وفى الداخل يومى 10 و11 مارس، وصولاً إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وفقا لقانون مجلس النواب، وقرارات الهيئة فإنه يتطلب من الراغب فى الترشح على أى من الدائراتين أن تنطبق فيه عدد من شروط الترشح وهى، أن يكون مصرياً متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.

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وأيضا أَلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا ، وألا تكون قد اسقطت عضويته.

وكان مجلس النواب قد أرسل للهيئة الوطنية للانتخابات خطابًا يفيد خلو المقعدين لوفاة نوابهما وهما النائب محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، والنائب أحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على، أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".