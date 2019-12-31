65% من القراء يتوقعون انتعاش السياحة مع إنشاء منصة للمقاصد غير التقليدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش حركة السياحة فى مصر بعد إنشاء الحكومة منصة إلكترونية للمقاصد غير التقليدية، توقع غالبية القراء انتعاش حركة السياحة فى مصر بعد إنشاء الحكومة منصة إلكترونية للمقاصد غير التقليدية.
وتوقع 65% من القراء انتعاش حركة السياحة فى مصر بعد إنشاء الحكومة منصة إلكترونية للمقاصد غير التقليدية، بينما استبعد 35% من القراء انتعاش حركة السياحة فى مصر بعد إنشاء الحكومة منصة إلكترونية للمقاصد غير التقليدية.
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