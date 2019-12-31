شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" لجان تفتيشية على مشاتل إنتاج الخضروات لمواجهة غير المرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان تفتيشية وحملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة تواصل عملها على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالب المزارعين المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأضاف "عطا"، في تصريحات لـ " الخليج 365"، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج .

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قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، إن هناك حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وحصرها،والحملات تشمل مشاتل الخضروات، للتأكد من مطابقتها المواصفات وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية، ويجرى حاليا تراخيص البقية كما أن هناك إجراءات رادعة لغير المرخصين والمخالفين.

وحذر "البحراوى" كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الإنتاجية من المحاصيل وجودته ، مناشدا كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها حتى الآن، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

وأوضح "البحراوى" إن شراء شتلات الخضر والفاكهة من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، يضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقيق انتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما يزيد المعروض بالأسواق المحلية والصادرات الزراعية إلى الخارج ، وإمكانية المتابعة الدورية لمشاتل إنتاج الخضر والفاكهة والتأكد من كافة المعاملات الزراعية التى تتم.