أخبار مصر | عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأربعاء، صرف مقررات شهر يناير، لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال شركات الجملة التابعة للوزارة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، عن توافر السلع الاستراتيجية، حيث وصل احتياطي السكر إلى ما يكفي 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز واللحوم والدواجن المجمدة ما يكفي 3 أشهر.

من جانبه، شدد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الداخلية ، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، والسيارات المتنقلة التابعة للوزارة.