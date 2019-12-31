مصر | مصدر يكشف الحالة الصحية لضحايا حادث طريق الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف الحالة الصحية لضحايا حادث طريق الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن المصابين في حادث إنقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم حالتهم الصحية مستقرة، وأن إصابتهم كانت طفيفة، وعدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، موضحا أن السيارة كانت في طريقها أثناء عودتها من المحكمة، وأنه تم خروج بعض المصابين بعد تماثلهم الشفاء وإجراء الإسعافات لهم، فضلا عن تواجد باقي المصابين بالمستشفي وسط حراسة أمنية.

وأصيب 12 شخصا، كانوا يستقلون سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، في نطاق محافظة الجيزة.

وكشفت المعاينة أنه حال سير السيارة بالطريق إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر إلى انقلابها بجانب الطريق، وإصابة مستقلى السيارة، وعددهم 12 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطر مدير أمن الجيزة، وجار العمل على رفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري.