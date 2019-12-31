شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات التصفية النهائية لإيفاد رمضان للأئمة القراء.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر وزارة الاوقاف لأول مرة المرشحين لدخول التصفية النهائية (المرحلة الثانية الشفوية) لمسابقة إيفاد رمضان للأئمة القراء، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، بمقر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان عام الوزارة، ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤخرا اليوم الواحد، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.



ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك فى إطار الدور التنويرى والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

وتحتوي على الكتب التالية :

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1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية).

2- بناء الوعي .

3-الإسلام يتحدث عن نفسه .

4- حديث الصيام .

5- الحج والعمرة مناسك وأسرار .

6- غذاء العقل .

7-في رحاب فن المقال .

8-نعمة الماء .

9-ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة، ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية :

منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30% .

يتم صرف (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية .

يتم صرف (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية .

يتم صرف (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية .

خصم 50% على اسطوانة CD – DVD، حيث إن المعرض سيقام بمحافظة البحيرة يوم الأربعاء مطلع يناير المقبل بمسجد الجامعة الإسلامية بمدينة دمنهور.

ووافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي ، وهم :

1. محمد السيد أبو هاشم أحمد الإسماعيلية

2. محمد محمود عبد التواب عبد الله الفيوم

3. صابر علي جاد سليمان بني سويف

4. أحمد سعد عباس محيسن البحيرة

5. أحمد مسعود حسين علي قنا

6. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط

7. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال.