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شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1000جنيه شهريا لمعلمى المنظومة الجديدة اعتبارا من 1أكتوبر حتى 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار جهود الوزارة لرفع المستوى المعيشى للمعلمين ومنهم معلمو وموجهو رياض الأطفال وكذلك معلمى وموجهى الصف الأول الابتدائى، عززت وزارة المالية بند الأجور والمرتبات بموازنات مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات للعام المالى 2019/2020 بمبلغ 200 مليون جنيه.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب المديريات التعليمية، أن هذا الإجراء جاء لدعم منظومة التعليم الجديدة عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020 ، على أن يتم النظر فى تدبير احتياجات المديريات فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى للباب الأول بموازنة تلك المديريات للعام المالى الحالى.
وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه فى إطار حرص الوزارة على نشر مبادئ المساواة بين العاملين فى نظام التعليم الجديد ، يتم صرف المبالغ الموردة للمديريات بالتساوى طبقا للتخصصات بكل مديرية على معلمى و موجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وبحد أقصى 1000جنيه شهريا اعتبارا من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020 .
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه قد تمت مخاطبة كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب و وزارة المالية لتعديل توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموقر ، وإقرار الحافز للسادة معلمى و موجهى الصف الثانى الابتدائى حيث أنهم من المشاركين بالفعل فى خطة التطوير لهذا العام.
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