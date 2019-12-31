شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد شكاوى 2019 لـ«المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الرابع على التوالى، تواصل «المصرى اليوم» المسار الذي انتهجته في رصد ما تم نشره من شكاوى للمسؤولين، ومن استجاب منهم ومن تجاهل، من خلال بابها «شارك» وزاوية «على باب الوزير»، في محاولة منها لأن تكون صوت كل مواطن يريد أن يسمعه أي مسؤول ليجد حلا لمشكلته. فسرعة الاستجابة هي حلم صاحب الشكوى، الذي لا يستوعب أزمات البلد قدر استيعابه لأزمته الشخصية، التي يحلم بحلها، كوسيلة أو آلية تجعله يتحمل ما تمر به البلد من أزمات، وهذه قناعته، التي تسير عكس قناعات المسؤول، الذي قد يعتبر الشكوى الفردية من وجهة نظره آخر أولوياته.

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جانب من الشكاوي

ما بين آلام تم علاجها، والتماسات حالفها النصيب، وأصابت طريقها إلى المسؤول، وما بين أنين وخيبات أمل، وأنات مازالت تقف على باب الوزير، أو المحافظ، تطرق وتصرخ دون أن يفتح لها قلبه قبل أذنيه، انتهى عام 2019. وزارات زادت من استجاباتها، وأخرى زادت من تجاهلها. ومن خارج السباق حافظ على مكانه، دون أن يهتز له طرف ولا قلب. ولكن من الجدير بالذكر وإحقاقا للحق،

جانب من الشكاوي

هناك وزارات ومحافظات لم يكن لها أي صدى، على كل ما يوجه لها من نداءات، ورغم ذلك لم يتراجع صاحب الشكوى، إيمانا منه، بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب. فإجمالى الردود التي وردت من الحكومة بوزرائها ومحافظيها هي 157 ردا من إجمالى عدد الشكاوى 673 وهى تمثل نسبة 23،9 %. لتقل عن العام الماضى ففى عام 2016 نشرت الجريدة 700 شكوى ولم تتلق إلّا 46 ردًا فقط، بنسبة 5.14%، وفى 2017 نشرت 2564 شكوى، ولم تتلق أيضًا سوى 198 ردًا، بنسبة استجابة 7.8%. في ٢٠١٨ نشرنا ٦٣٦ شكوى، وتلقينا ١٧٥ رداً بنسبة ٢٧٫٥٪. وفيما يلى نوضح عدد الشكاوى التي تم توجيهها إلى كل وزارة، ومحافظة..

شكاوى الرئاسة ومجلس الوزراء الأعلى استجابة

جانب من الشكاوي

في استجابة مشكورة لبعض الشكاوى التي تلقتها الجريدة، وعلى قدر وعى المسؤول بأهمية شكوى المواطن الذي يعتبر البنية الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع، كانت الردود. احتلت ردود الشكاوى التي تم توجيهها للرئيس «السيسى» الصدارة، وتلتها مباشرة ردود مجلس الوزراء.، ثم الداخلية والإسكان، وجاءت كالتالى:

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وتساوت كل من الاتصالات والتنمية المحلية والمالية وجهاز التنظيم والإدارة في الردود لكل منها رد واحد.

ووزارات أخرى غائبة: العدل والتخطيط والسياحة والأوقاف، والرياضة، والرى، وشيخ الأزهر، والنقل، والبيئة، والصناعة والتجارة، والآثار، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس شؤون الإعاقة، لا شىء.

وتساوت كل من محافظات بنى سويف والقليوبية والغربية في الردود، لكل منها رد واحد فقط، وباقى المحافظات لاشىء.

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نعم لدينا مشكلة في استجابة المسؤولين لشكاوى المواطنين. كما ذكر د. إبراهيم مجدى، استشارى الطب النفسى، الذي يرى أنه عند وصول الشكوى إلى الصحافة، فهذا يعنى وجود تقصير في دور مجلس الشعب، وفى المؤسسات الحكومية، وإذا لم تحل بعد نشرها، فالمؤكد وجود خلل في تلك الجهات. وذلك لقلة النضج وضعف خبرته في التسويق السياسى، والإعلامى في بعض مؤسسات الدولة، على عكس ما يحدث في شكاوى مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء اللتين كانتا أعلى استجابة لشكاوى المواطنين. أما باقى الجهات فتفتقد هذا الوعى. كما أن بعض المسؤولين يتعامل مع الشكوى على أنها فردية، وفى الغالب كيدية. وهذا ليس مبررا لتجاهلها، فليرد ويقل بأنها كيدية. لكنها عنهجية بعض موظفى الدولة حتى لو موظفا صغيرا، في التعامل مع المواطنين، متناسيا أن المواطن أصبح الآن في عالم مفتوح، ويستطيع أن يبعث بشكواه إلى من يعلوه، من خلاله. أما عن تناقص عدد الشكاوى عاما بعد عام، فله شقان. الشق الأول أن يكون أمرا إيجابيا من أن المواطن أصبح بلا شكوى، وأنه أصبح لا حاجة له إلى وسائل الإعلام؛ لأن الجهة المسؤولة تبحث شكواه، بمجرد لجوئه إليها، وهذا ما نتمناه. والشق الثانى وهو السلبى، وهو خاص بالمواطن، الذي مل الشكوى، بعدما سئم استجابة المسؤول وتبنى مقولة «الشكوى لغير الله مذلة»، أو يخشى أن تأتى شكواه بنتيجة عكسية وتضره، أكثر مما تفيده. والجانب الآخر وهو ما نتحدث عنه دومًا بافتقاد المسؤول، أو مستشاره الإعلامى ثقافة التسويق السياسى، والإعلامى. واهتمامه فقط بتسويق الوزير وإنجازاته، التي لا يرى أن الاستجابة لشكاوى المواطن نوع من أهم إنجازات الوزارة بشكل عام. علاوة على سياسة تكبير الدماغ التي ينتهجها، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه أمام المواطنين. فعلى كل مسؤول أن يعى أهمية التواصل والاتصال السياسى والإعلامى ما بين المسؤول والشاكى. لأن هذا يخلق نوعا من المصداقية لدى المواطن، بما يحدث من إنجازات وبناء على كل الأصعدة.

د. إنشاد عز الدين، أستاذ الاجتماع بجامعة المنوفية، ترى أن الحكومة الحالية ليست لديها حلول كاملة وكافية لكل الشكاوى المجتمعية التي يتقدم بها المواطنون إليها، وخاصة إذا كانت متعلقة بالشقين الاقتصادى والمادى، وأغلب الظن أنها كذلك.. وهذا يجعل المشاكل الفردية ليست على قائمة أولوياتها في الفترة الحالية، لأنها ترى خدمة المواطن ولكن من ناحية الصالح العام. فتهتم بالمشاريع والاستثمارات وإنشاء الطرق وغيرها من المشروعات التي ستعود بالنفع العام على الجميع، وبالتالى ستصب في المصلحة الفردية للفرد. ناهيكم عن حربها ضد الإرهاب. فالحكومة تنتهج الآن سياسة تغليب الصالح العام على الخاص. أما على جانب المواطن، فأصبح يريد كل شىء بجوار منزله، المدرسة والجامعة والعمل. فكيف توفر له الدولة ذلك؟.