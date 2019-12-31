شكرا لقرائتكم خبر عن بالعجلات الحربية.. «الآثار»: موكب فرعوني مهيب لنقل المومياوات لمتحف الحضارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير المتحف المصري وميدان التحرير والطريق المؤدي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يأتي تزامنًا مع نقل المومياوات الملكية.

أضاف «وزيري»، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي»، مساء الاثنين، أن المومياوات الملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في موكب ملكي «مهيب سيهز العالم أجمع».

Advertisements

تابع: «النقل نوع من أنواع الرواج السياحي غير العادي، والموكب سيكون بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، وسيتم تنفيذه خلال أشهر أو أسابيع بشكل فرعوني باستخدام الخيل والعجلات الحربية».

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن نقل مسلة فرعونية لتزيين ميدان التحرير يأتي بناءً على طلب معظم المصريين بوجود مسلة تزيّن الميدان على غرار ميادين العالم.