شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف تعقد اليوم ندوة للرأى بعنوان "حماية دور العبادة " بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور محمد سالم أبو عاصي (العميد السابق لكلية الدراسات العليا) والدكتور هيثم الحاج على (رئيس الهيئة المصرية والعامة للكتاب ) .الدكتور أيمن علي أبو عمر (وكيل الوزارة لشئون الدعوة) .

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الاوقاف، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العشاء ” ندوة للرأى" ، بعنوان "حماية دور العبادة"، من مسجد"“السيدة نفيسة (رضي الله عنها)"، بمحافظة القاهرة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية في ملف تجديد الخطاب الديني.

ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤخرا اليوم الواحد ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

وتحتوي على الكتب التالية :

1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية).

2- بناء الوعي .

3-الإسلام يتحدث عن نفسه .

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4- حديث الصيام .

5- الحج والعمرة مناسك وأسرار .

6- غذاء العقل .

7-في رحاب فن المقال .

8-نعمة الماء .

9-ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة، ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية :

منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30% .

يتم صرف (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية .

يتم صرف (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية .

يتم صرف (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية .

خصم 50% على اسطوانة CD – DVD، حيث إن المعرض سيقام بمحافظة البحيرة يوم الأربعاء مطلع يناير المقبل بمسجد الجامعة الإسلامية بمدينة دمنهور.

ووافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.