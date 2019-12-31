اليوم.. انطلاق مؤتمر "اليوم الواحد" لأدباء جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: تنطلق صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء جنوب سيناء، بعنوان "الاتجاهات الحديثة في معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة"، بالمسرح الشتوي لقصر ثقافة طور سيناء. يترأس المؤتمر الدكتور نصر الدين خضري أحمد، والدكتور أحمد بدير، أمين عام المؤتمر. يتضمن برنامج المؤتمر الافتتاح يليه عرض لمسرحية "المولد" تأليف عاطف عبدالرحمن، وإخراج جمال مهران، لفرقة المسرح لذوي القدرات والهمم التابعة للشباب والرياضة، يليها مجموعة من الكلمات، لرئيس المؤتمر وأمين المؤتمر، ومدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وتكريمات بجانب افتتاح معرض لذوي الإعاقة.

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