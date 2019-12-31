بعد 6 أشهر.. فتاة نهائي ليفربول تعود بمغامرة جديدة من أعلى الهرم (القصة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

الزمان: مساء السبت أول يونيو عام 2019. المكان: ملعب "واندا متروبوليتانو". الحدث: نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام. الدقيقة 18 من زمن المباراة اقتحمت فتاة شبه عارية، أرض الملعب ليتوقف اللقاء مع دخول رجال الأمن لإخراجها ومن ثم اسُتكملت المباراة.

ما إن أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تتويج "الريدز" بلقب أوروبي غالٍ بمشاركة النجم المصري محمد صلاح، تحول اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية إلى تلك الفتاة التي ظهرت في الحدث الكروي الأهم بعد كأس العالم وتبين أنها روسية الجنسية، وزوجة ممثل ومخرج سابق.

حساب صاحبة الـ23 عاما، عبر "انستجرام" شهد بعد الواقعة توافد ملايين المتابعين، كما أن زوجها، ممنوع من الدخول إلى ملاعب كرة القدم، بعد اقتحامه الملعب في نهائي مونديال 2014 في البرازيل.

بعد أقل من 6 أشهر، سعت عارضة الأزياء الروسية لظهور آخر تتصدر معه منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" ووقع اختيارها تلك المرة على "المحروسة" وتحديدًا محافظة الجيزة.

استقر الحال بالفتاة العشرينية داخل أحد الفنادق الشهيرة برفقة طاقم عمل -ضم فتاتين وشابين- لمساعدتها في تحقيق هدفها المنشود "تسلق أهرامات الجيزة" رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها قوات الشرطة.

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قبيل 48 ساعة من انتهاء العام الجاري واستبقال 2020، نشرت الروسية مقطعًا مصورًا يتجاوز الأربع دقائق عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" توثق من خلاله رحلتها، صعودًا إلى قمة الهرم الأصغر "منقرع" وخضوعها للتحقيق من قبل رجال مباحث الآثار ولحظة الإفراج عنها من قسم شرطة الهرم ليلا، وكتبت: "صعود أهرامات الجيزة".

"الخليج 365" تواصل مع مصدر في قسم شرطة الهرم، وثانٍ بمباحث السياحة والآثار بالجيزة، اللذين أكدا صحة الواقعة، واكتفى أحدهما بالقول إن الفتاة نشرت الفيديو بعد مغادرتها البلاد واصفًا الأمر: "هي شايفة إن دي مغامرة" نافيًا القبض عليها، حسب قوله.

وشدد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، على عدم احتواء الفيديو على أفعال منافية للآداب بقوله" "مافيش إيحاءات أو حاجة".

ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على صديق الفتاة الروسية، وجرى احتجازه لمدة 24 ساعة قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله، وترحيله إلى خارج البلاد صباح اليوم التالي.

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