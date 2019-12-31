مصادر عن فيديو تسلق عارضة روسية الهرم: "قبضنا على صاحبها ورحلناه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة في مديرية أمن الجيزة، ومباحث الآثار، إن قوات الأمن لم تلق القبض على عارضة الأزياء الروسية التي تسلقت الهرم.

ونشرت عارضة أزياء روسية، مقطع فيديو يرصد تسلقها الهرم بمساعدة آخرين عبر حسابها في موقع "انستجرام".

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفيديو نشر عقب مغادرة الفتاة البلاد، وأنه جرى ضبط صديقها والتحفظ عليه قبل إخلاء سبيله من النيابة العامة، في اليوم التالي، وترحيله إلى المطار.

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في السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة أن عارضة الأزياء الروسية حضرت إلى القاهرة بحثًا عن تحدٍ جديد بعدما أثارت حالة من الجدل لدى دخولها ملعب "واندا متروبوليتانو"، الذي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام يونيو الماضي.

وأضافت المصادر أن ذات الـ23 سنة، توجهت إلى منطقة أهرامات الجيزة، برفقة طاقم عمل أعدته خصيصًا لمساعدتها في تسلق الهرم، بحثًا عن إنجاح تلك المهمة، واصفين الأمر: "شايفة إن دي مغامرة".

واختتمت المصادر حديثها عن الواقعة بالإشارة إلى عدم احتواء الفيديو على أفعال منافية للآداب بقولها: "مافيش إيحاءات أو حاجة.. واحدة عاوزة تتصور من فوق الهرم وبس".​