"مغامرة بدون إيحاءات".. مصادر أمنية تكشف تفاصيل تسلق فتاة روسية الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة، ملابسات مقطع فيديو لفتاة أجنبية، التقطته من أعلى قمة الهرم، ونشرته عبر حسابها في موقع "انستجرام".

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن عارضة الأزياء الروسية حضرت إلى القاهرة بحثًا عن تحدٍ جديد، بعدما أثارت الجدل عندما اقتحمت ملعب "واندا متروبوليتانو"، الذي احتضن نهائي دورى أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام يونيو الماضي.

وأضافت المصادر أن ذات الـ23 سنة، توجهت إلى منطقة أهرامات الجيزة، رفقة طاقم عمل أعدته خصيصًا لمساعدتها في تسلق الهرم، بحثًا عن نجاح المهمة، واصفين الأمر: "شايفة إن دي مغامرة".

واختتمت المصادر حديثها عن الواقعة، بالإشارة إلى عدم احتواء الفيديو على أفعال منافية للآداب، قائلين: "مافيش إيحاءات أو حاجة.. واحدة عاوزة تتصور من فوق الهرم وبس".​