مصر | عاجل.. مفاجآت جديدة حول فيديو تسلق عارضة أزياء روسية للأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت جديدة حول فيديو تسلق عارضة أزياء روسية للأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت حول الفيديو المتداول على موقع تبادل الصور" الأنستجرام" لعارضة الأزياء الروسية كينسي ولانسكي، تظهر خلاله أثناء تسلقها الأهرامات، وتبين أنها لم يتم القبض عليها، وأن مقطع الفيديو نُشر، عقب مغادرتها البلاد.

وأضاف المصدر ذاته لـ " الخليج 365"، أن قوة من مباحث السياحة والآثار تمكنت من القبض على صديقها الذي قام بتصويرها تلك المقطع، وبعرضه على النيابة العامة في اليوم التالي قررت إخلاء سبيله، وترحيله إلى المطار لمغادرته البلاد، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بتصوير أفراد شرطة، كان داخل مكتب شرطة السياحة وليس قسم شرطة الهرم.

وعلق المصدر ذاته عن مقطع الفيديو، أن تسلق عارضة الأزياء الروسية للأهرامات، كان مغامرة جديدة لها، بعدما آثارت الجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا ودخولها الملعب بملابس شبه عارية، مبينا " الفيديو مفيش فيه حاجة أو أعمال منافية للأداب أو أيحاءات، كانت مغامرة جديدة ليها بصعودها للهرم وتصويرها الفيديو"

يذكر أن عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى الهرم في مصر.